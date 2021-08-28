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Ekonomi İller tek tek sıralandı! Türkiye'ye 4 bin 500 tonluk altın müjdesi
Ekonomi

İller tek tek sıralandı! Türkiye'ye 4 bin 500 tonluk altın müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl Antalya, Artvin, Eskişehir, Giresun, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu ve Zonguldak'ta altın arama sondaj çalışmalarının yapıldığını belirterek “Detaylı arama faaliyetleri ile gelecekte ekonomiye kazandırılabilecek tahmini rezervimiz ise 4 bin 500 ton” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 09:04:00 -
İller tek tek sıralandı! Türkiye'ye 4 bin 500 tonluk altın müjdesi

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Türkiye’deki altın rezervleri konusundaki farklı açıklamalara dikkati çekerek, “Türkiye”nin altın rezervi kaç tondur?” diye sordu.

Dönmez, Akın’ın önergesine verdiği yanıtta, Türkiye’de mevcut durumda 84 adet altın içeren kompleks maden işletme ruhsatı bulunduğunu belirterek, “Bu sahalardaki rezerv miktarları ruhsat sahipleri tarafından kompleks metal rezervi olarak bildirilmektedir. Bu nedenle bin 175 ton olan Türkiye’deki metal altın rezervine kompleks metal rezervler dahil edildiğinde toplam altın rezervlerimiz bin 890 ton olmaktadır” açıklamasını yaptı.

"Altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur

Dönmez, yeterli arama çalışmalarıyla doğruluğu kanıtlanmış ancak yapılacak detaylı arama faaliyetleri ile gelecekte ekonomiye kazandırılabilecek rezerve ilişkin ise, “Türkiye jeolojisinin altın cevherleşmesi için elverişli olmasından hareketle tahmini metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur” bilgisini verdi.

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Yorumlar

tuna

Çok sevindirici bir haber. Ancak, bu tür altın doğal gaz ve petrol rezervi bulunduğu haberleri özellikle seçim öncesi çok yapılıyor.İnşaallah arkası gelir.
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