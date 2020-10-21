İlkokul öğrencisi Şevval Tevetoğlu matematik yarışmasında dünya birincileri arasında yer aldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ilkokul 4. sınıfa giden Şevval Tevetoğlu'nun, uluslararası matematik yarışmasında tüm soruları doğru cevaplayarak kategorisinde birinciler arasında yer aldığı bildirildi.

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Destek Programı'nda eğitim gören Vezirköprü Zeki Cevher İlkokulu öğrencilerinden Şevval Tevetoğlu, Kanada merkezli, internet üzerinden düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda, 6 bin 542 öğrencinin katıldığı ve 3 ile 4. sınıfların birlikte yarıştığı kategoride, tüm sorulara doğru cevap vermeyi başardı.

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Civan Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, büyük başarı gösteren öğrencisini tebrik etti.

Caribou Matematik'in, öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan bir organizasyon olduğunu vurgulayan Çelik, "Türkiye'deki bilim ve sanat merkezlerinde eğitim gören 6 öğrenci daha binlerce öğrenci arasından tüm sorulara doğru cevap vererek dünya birincisi olmuştur. Matematik alanında başarılı öğrenciler yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Şevval Tevetoğlu'nun başarılarının devamını diledi.



