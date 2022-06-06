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Biyografi İlker Kurt kimdir? İlker Kurt öldü mü?
Biyografi

İlker Kurt kimdir? İlker Kurt öldü mü?

Film-San Vakfı üyelerinden oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti. İlker Kurt, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede yer almıştı. Peki İlker Kurt kimdir? İlker Kurt neden öldü. ölüm nedeni nedir, hastalığı neydi?

Yeniakit Publisher
2022-06-06 08:05:00 - 2022-06-06 08:05:54
İlker Kurt kimdir? İlker Kurt öldü mü?

Oyuncu İlker Kurt hayata gözlerini yumdu. 49 yaşındaki oyuncunun, ölüm nedeni açıklanmadı. Peki İlker Kurt kimdir, nereli kaç yaşında? İlker Kurt hangi filmlerde oynadı?

İlker Kurt kimdir?

3 Nisan 1973 İstanbul doğumlu olan İlker Kurt, ilk olarak Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırdı.

Kariyerine uzun bir süre televizyon dizileriyle devam eden Kurt, 2008 yılında Başka Semtin Çocukları adlı uzun metrajlı filmde hayat verdiği Hüsam karakteri sayesinde sinemaya da transfer oldu. Kanıt dizisiyle birlikte geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken oyuncu, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede yer aldı.

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