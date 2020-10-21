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Ekonomi İlk yerli elektrikli bisiklet bataryası Vestel’den
Ekonomi

İlk yerli elektrikli bisiklet bataryası Vestel’den

Vestel, ilk yerli elektrikli bisiklet bataryasının üretimine başladı. Donanım, yazılım, mekanik tasarımları ile üretim ve test altyapısı tamamen Vestel mühendisleri tarafından üretilen bataryalar, güvenilirliği, uzun ömürlü kullanım imkanı ve online servis hizmeti ile avantaj sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:36:00 -
İlk yerli elektrikli bisiklet bataryası Vestel’den

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, “Bir teknoloji şirketi olarak daima en iyi ve en yeniyi tasarlamaya odaklanırken, Akıllı Evler, Akıllı Şehirler ve Nesnelerin İnterneti konsept çatısı altında, hem birbirleriyle haberleşebilen hem de mobil cihazlar aracılığıyla kontrol edilebilen akıllı ürünleri piyasaya sunarak, tüketici deneyimine değer katacak teknolojileri geliştiriyoruz” dedi. Erdoğan, “Ülkemizin Akıllı Şehirlerinde Vestel’in imzası olacak. Geçtiğimiz sene görücüye çıkardığımız Vestel tasarım ve donanımına sahip bisiklet bataryalarımızın üretimine başladık. Bisiklet bataryalarımızı bisiklet üreticileri ve e-bisiklet sistem üreticilerinin kullanımına sunarak sektörde bir ilke imza atmış olduk” ifadelerini kullandı.

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