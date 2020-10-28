İlk kez İstanbul'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak
İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı başladı.
Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde gerçekleştiriliyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda toplandı.
Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak.