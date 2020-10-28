  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İlk kez İstanbul'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı başladı
Aktüel

İlk kez İstanbul'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:13:26 -
İlk kez İstanbul'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı başladı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı başladı.

Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda toplandı.

Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!
Korona Virüs

Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!

Koronavirüs ile ilgili gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre, günlük aspirin alan hastanede tedavi gören hastaların yoğun bakım ünitesine..
Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir
Dünya

Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville, Fransa'nın Müslüman bir ülke ..
Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!
Gündem

Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!

İslam ve Müslüman düşmanı Emanuel Macron’un skandal karikatür olaylarından sonra bir tepki de Misvak dergisinden geldi. Misvak dergisi, her ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay