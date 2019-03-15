İlk fragman yayınlandı! | Battlefield 5 Battle Royale modu ne zaman gelecek?

Battlefield V'e Battle Royale modu getirmesi beklenen Firestorm eklentisinin çıkış tarihi nihayet belli oldu. Çıkış tarihinin belli olmasıyla birlikte eklentiye özel fragman da yayınlandı. Peki, Battlefield 5 Battle Royale modu ne zaman gelecek?

Battlefield 5 Battle Royale modu ne zaman gelecek?

Geçen yıl duyurulan ve Battlefield V'e Battle Royale modu kazandırması beklenen Firestorm eklentisi, 25 Mart tarihinde oyunculara sunulacak. Yeni oyun modunun yayınlanmasıyla birlikte Battlefield V'e üç farklı mod geliyor: Solo, duo ve squad. Diğer battle royale oyunlarında olduğu gibi oyuncular oyunun başında havadan haritaya bırakılıyor ve mücadele başlıyor.

Maksimum 64 oyuncunun aynı anda oynayabildiği Firestorm eklentisinde tüm oyuncular eşit şartlarda olacak ve böyle çarpışacak. Ayrıca eklenti ile birlikte oyunculara yeni silahlar da sunulacak: Common, Rare ve Epic olarak kategorilendirilen bu silahlar oyuna yepyeni bir hava katacağa benziyor.