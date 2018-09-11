THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

İlk dişlere dikkat!

İlk dişler için “nasıl olsa dökülecek” diye düşünmemelisiniz.

11 Eylül 2018 Salı 19:22
İlk dişlere dikkat!

Genellikle kalıcı olmadığı gerekçesiyle süt dişlerine gerekli bakım ve tedavi uygulanmayabiliyor. Oysa bu dönemde yaşanacak sorunlar, ileriki yaşlarda beklenilmeyen ve çözümü çok güç sorunlara yol açabilir. Bebeğinizin ilk dişlerine iyi bakmanız onun gelecekteki ağız sağlığını olumlu yönde etkileyeceğinden dişleri çıkmaya başladığı andan itibaren gazlı bez ve pamuk yardımı ile temizlemeye başlamalısınız.

Anne sütünün de şekerli olması sebebiyle gece bebeğinizi emzirdikten sonra dişlerini temizlemelisiniz. Bunlar sağlıklı dişler için bilmeniz gerekenlerden bazıları.

Gece yatmadan önce ya da uyku sırasında bebek anne sütü ya da biberon emerse süt ağızda birikerek “biberon çürükleri”ne yol açabilir.

İstatistiklere göre, 6 yaş dişleri olarak tanımlanan ilk sürekli dişler, en fazla çürüyenler. Bu yüzden de bakımı ve sağlığı için daha büyük özen gösterilmesi gerekir.

Bebeğinizin ilk dişleri, besinleri tam olarak çiğneme ve sindirmenin yanı sıra; onun büyümesinde, düzgün konuşma yeteneğinin gelişiminde çok önemli bir rol oynar. Süt dişlerinin altında gelişmekte olan sürekli dişlerin doğru yerlerinde konumlanabilmesi için, süt dişlerinin onlar gelene kadar bu yerleri koruması gerekir.

Süt dişlerinin çıkması genellikle bebeğinizin 6 aylıkken başlayarak, 2,5 yaşında, alt ve üst çenede 10’ardan (20) tane olarak tamamlanır. Çocuğunuz 6 yaşına kadar bu dişlerle yaşar. Sonrasında ise 6 yaş dişleri olarak adlandırılan kalıcı dişleri çıkmaya başlar.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 19:22
  1. ilk dişler
  2. bakım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB, atama sonuçlarını açıkladı
    1. MEB, atama sonuçlarını açıkladı
    2. Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın'dan..
    3. Bebeğin gözlerine şampuan sürülür mü?
    4. İlk dişlere dikkat!
    5. Pendik'te rehin alınan genç kız:..
    6. Bebeklerde orta kulak iltihabı
    7. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili..
    8. Eşinizle doğru iletişim kurmak için..
    9. Buğday çimi oldukça faydalı
    10. Sararan yastıklarınızı böyle temizleyin
    11. Kafa mantarı ihmale gelmez!
    12. Uyku kaçırmak için yöntemler
    13. Tek derdimiz boyum uzasınise...
    14. Gözler bu toplantıda! Türkiye'den..
    15. Hünnap meyvesinin bilinmeyen faydaları
    16. Kajunun faydaları nelerdir?
    17. Gömlekteki küf lekelerinden böyle..
    18. Fırında bamya pilaki tarifi
    19. Koltuktan süt lekesi nasıl çıkar?
    20. Kabuğunu asla atma!
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!