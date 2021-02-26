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Gündem İlham Aliyev: En modern Türk silahlarını alacağız
Gündem

İlham Aliyev: En modern Türk silahlarını alacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun ihtiyaçları için Türkiye’den en modern silahların tedarikinin gerçekleştirileceğini ve bunun için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 15:23:00 -
İlham Aliyev: En modern Türk silahlarını alacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yapılan açıklamada, "Savaştan sonra yeni anlaşmalar imzaladık. Türk tarafıyla Türkiye’de üretilen en modern silahların tedariki için bir anlaşma imzaladık. Bunlar ordumuzu çok büyük ölçüde güçlendirecek" ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için Ermenistan’a yönelik başlattığı askeri harekata, Türkiye’den tedarik ettiği SİHA’lar ile mühimmatlar damga vurmuştu. Aliyev’e göre; sadece Türk SİHA’ları, Ermeni Ordusu’na 1.9 milyar ABD Doları değerinde zarar vermişti.

Azerbaycan’ın, Türkiye’den de oldukça büyük bir bütçeye sahip savunma tedariki gerçekleştirmesi bekleniyor. Tedarik kapsamında, Azerbaycan Hava Kuvvetleri için SOM Seyir Füzesi tedarik edileceği de bilinmekte.

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