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Aktüel İlham Aliyev, AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'ı kabul etti
Aktüel

İlham Aliyev, AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'ı kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:17:01 -
İlham Aliyev, AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'ı kabul etti

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve beraberindeki TBMM heyetini kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, ziyaret için teşekkür ederek bunun Türkiye ve Azerbaycan dayanışmasının bir başka tezahürü olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuştur" sözlerini hatırlatan Aliyev, bu dönemde iki ülke arasındaki birliğin daha da güçlendiğini vurguladı.

Azerbaycan'ın bir vatan savaşı yürüttüğünü ve topraklarını işgalden kurtardığını bildiren Aliyev, bugün de işgalden kurtarılan yeni köylerle ilgili bilgi verileceğini aktardı.

Aliyev, "İnşallah sonuna kadar bu haklı davamızı sürdüreceğiz, işgalcileri topraklarımızdan kovacağız." dedi.

Binali Yıldırım, Türkiye olarak haklı mücadelesinde en başından beri Azerbaycan'ın yanında olduklarını, "bir millet, iki devlet" ilkesini sürdürdüklerini kaydetti.

Yıldırım, "Dağlık Karabağ konusunda yerden göğe kadar haklı olduğunuzu biliyoruz. Çünkü bu savaşta Azerbaycan kendi topraklarını işgalcilerden temizliyor. Azerbaycan, gece gündüz müthiş bir vatanseverlik örneği sergileyerek kahramanlık destanları yazıyor." diye konuştu.

Görüşmede Yıldırım'ın yanı sıra TBMM Başkanvekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ile Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer aldı.



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