İlginç görüntü! Sahile vurdu

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır'ın yüzeyi, bu sene geç de olsa donmaya başladı. Gölün yüzeyini kaplayan buz kütlesi rüzgarın etkisi ile parçalanıp sahile vurdu.

Parçalanan buzların görüntüsü Antarktika'yı aratmazken, bölgede yaşayan köylüler bu durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

Bu mevsimde buzun çözülmesine ilk defa şahitlik eden vatandaşlar, "Çıldır Gölü'nde bu mevsimde lodos esmesi, buzun çözülmesi ilk defa olan bir olay. Bu mevsimde kızaklarla karşıdan karşıya geçiliyordu, şimdi yok." dedi.

Akçakale köyünde balık lokantası işleten Turhan Kılıç, rüzgarın etkisiyle buz kütlelerinin kırıldığını söyleyerek, "Gölde oluşan kasırgadan dolayı buz kütleleri oluştu. Burası şu anda tamamen Antarktika'yı anımsatmakta ve kristal göl haline dönüştü" ifadelerini kullandı.

Pandemi sebebi ile bölgeye turist gelmediğini de söyleyen Kılıç, Çıldır Gölü'nün sessiz kaldığını ifade etti.