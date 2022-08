İlginç araştırma: İnsan beyni kaç GB?

Depolama birimleri, elektronik eşyalarımızdaki en önemli parçalardan biri. Bilgilerimiz, uygulamalarımız be dosyalarımız bu alanda tutuluyor be muhafaza ediliyor. Zamanla gelişen teknoloji, depolama kapasitelerinin her gün biraz daha arttığını gösteriyor. Peki teknoloji, insan beyni ile kıyaslandığında durum nedir?

Uzun süredir bilim insanları tarafından araştırılan bu konu, aslında tam olarak ortaya çıkmış değil. Bunun en büyük nedeni ise matematiksel bir deney yapmanın mümkün olmaması.

Bazı insanlar sabah ne yediğini unuturken, bazıları ise oldukça karmaşık ve uzun şeyler ezberleyebiliyor. Bu durum kişiden kişiye ciddi değişikliklere neden oluyor

Ancak araştırmacılar, bir üst limit olduğu konusunda hemfikir. Yine de bazı tahminler mevcut.

Örneğin bazı araştırmacılara göre insan beyninde yaklaşık 100 milyar nöron bulunuyor. Bu nöronların her biri ortalama 1000 bağlantı kuruyor ve bu da yaklaşık 1000 potansiyel sinaps anlamına geliyor. Verilerin depolandığı bu sinapsların toplam sayısına baktığımızda 100 trilyon veri noktasına yani yaklaşık 100 TB’lık bir alana ulaşıyoruz.

Her ne kadar oldukça yüksek bir alandan bahsediyor olsak da sayılar kesin değil. Söz konusu hesaplama tahminlerden oluşuyor ve yüzde 100 doğruluk içermiyor. Gerçekte her beyin daha az ya da daha çok veri depoluyor olabilir. Beyin aktivitelerini modellemek için kullandığımız yöntemler, standart olarak ikili sayı sistemini temel alıyor. Ancak beynimiz büyük ihtimalle bu şekilde çalışmıyor. Bu nedenle “İnsan beyni kaç GB?” sorusuna doğru bir cevap vermek mümkün olmuyor.

Bu ölçümdeki bir başka önemli değişken ise anılarımız. Ne yazık ki elimizde anılarımızın ne kadar alan kapladığı ile ilgili henüz net bir cevap yok. Beynimizin kapasitesi sınırlı olduğundan bu alan teorik olarak ölçülebilir. Ancak ne zaman bir cevaba ulaşılacağı şu an için gizemini koruyor. Günün sonunda bazı tahminler elimizde olsa da “insan beyni kaç GB?” sorusu şimdilik cevapsız kalıyor.