Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın İlçe Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Başkan Ertaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eklem ağrıları şikayetiyle Ilgın Devlet Hastanesine başvurduğunu belirtti.
Hastanede yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Ertaş, "Sağlık durumum gayet iyi durumdadır. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim." ifadelerine yer verdi.