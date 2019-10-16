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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye küresel terör karşısında bir dalgakırandır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tüm tarafları, taraflı ve yalan haberleri bir kenara bırakarak, Türkiye'nin küresel terör karşısında bir dalgakıran olduğunu görmeye çağırıyoruz." dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 07:40
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye küresel terör karşısında bir dalgakırandır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tüm tarafları, taraflı ve yalan haberleri bir kenara bırakarak, Türkiye'nin küresel terör karşısında bir dalgakıran olduğunu görmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransız haber ajansına (AFP) Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altun, Türkiye ve ABD'nin, 67 yıllık NATO müttefikleri olduğunu hatırlattı.

Altun, her iki ülke askerlerinin Kore ve Afganistan başta olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasında birlikte savaştığını, kan döktüğünü ve can verdiğini anlattı.

Türkiye ve ABD'nin son olarak DEAŞ terör örgütüne karşı kurulan uluslararası koalisyon bünyesinde de güç birliği yaptığını aktaran Altun, şöyle devam etti:

"Türkiye ve ABD, DEAŞ terör örgütüyle mücadele edilmesi ve örgütün yeniden ayağa kalkmasının engellenmesi hususlarında mutabıktır. Öte yandan, Obama yönetimi, tehlikeli ve eşi benzeri görülmemiş bir adım atarak, Türkiye'de binlerce sivili katleden PKK terör örgütüne silah ve eğitim vermiş, bunu DEAŞ ile mücadeleyi taşeron unsurlara ihale etmek amacıyla yapmıştır. DEAŞ terör örgütünün Suriye topraklarında kurduğu sözde devlet ortadan kalkınca, PKK'lı teröristler silahlarını Türkiye'deki masum insanlara doğrultmuştur. Biz bu tehdit konusunda son derece açık davranarak, ABD'yi PKK'ya verdiği ağır silahları toplamaya ve ek sevkiyatları durdurmaya çağırdık. Nihayet topraklarımızda kayıplar yaşamamak için gerekli adımları attık."

İletişim Başkanı Altun, bugün Türk halkının, anlaşılabilir şekilde kafa karışıklığı yaşadığını belirterek, "NATO müttefikimiz olan ABD'nin neden terörle mücadele çabalarımızı desteklemediğini sorgulamaktadırlar. ABD'nin neden mülteci krizine bir çözüm önermediğini merak etmektedirler. Washington'un neden Suriye'nin kuzeyinde mülteciler için kurulacak bir güvenli limana karşı çıktığını anlamaya çalışmaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde attığı adımlar hakkında tamamen şeffaf olmuştur"

Birçok ABD'li sivil ve askeri yetkilinin kariyerinin, Suriye'deki DEAŞ tehdidini ilelebet ayakta tutmaya endeksli olduğunun sır olmadığına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Nitekim son günlerde ABD'li yetkililerin, resmi yetkilerini kullanarak, Suriye'nin kuzeyindeki durum hakkında yalan haberler servis ettiğini, PKK'nın Suriye kolu tarafından işlenen suçları örtbas etmeye çalıştıklarını gördük. Binlerce DEAŞ'lı teröristi hapishanelerden salıveren örgüt, Türkiye-Suriye sınırında sivilleri ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef almış, son olarak Esed rejimiyle kirli bir anlaşmaya imza atmıştır. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde attığı adımlar hakkında tamamen şeffaf olmuştur. Dünya, DEAŞ dahil olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadelemizi, çabalarımızı desteklese de desteklemese de sürdüreceğiz. Tüm tarafları, taraflı ve yalan haberleri bir kenara bırakarak, Türkiye'nin küresel terör karşısında bir dalgakıran olduğunu görmeye çağırıyoruz."

 

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 07:40
  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Anadolu Ajansı

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