İleri düzey kamera gelişim teknolojisini getirdi

CAMON 16 Premier, yeni nesil Helio G 90T yonga seti ve 8 GB RAM + 128 GB ROM ile birlikte geliyor. 90 Hz yenileme hızı ile birlikte 1080X2460 ekran çözünürlüğüne sahip 6,9″ FHD Çift Noktalı Ekran, daha geniş ve daha net bir görsel deneyim sağlaması ile puan topluyor.

Amiral Gemisi Düzeyinde Kamera

CAMON 16 Premier, arkada amiral gemisi seviyesinde bir Ultra Quad kamera modülü ve önde bir akıllı çift kamera modülü ile birlikte geliyor. Arka modül amiral gemisi seviyesinde 64 MP birincil lens + 8 MP, 119 Derece Bozulmayı Önleyici Süper Geniş Açı / Makro Çekim lensi + 2 MP Derinlik kontrol lensi + 2 MP, 1080 P Ultra Gece Video Çekimi lensi barındırıyor.

Arkadaki beş flaş, karanlık bir ortamda bile daha net ve daha parlak bir fotoğraf elde etmenizi sağlıyor. 960 fps ağır çekim fotoğrafçılıkla birlikte, odak her zaman sizin üzerinizde olması için Video Bokeh modu, ağır çekimde bazı harika anları yakalamanıza olanak tanıyor. Ek olarak, her zaman sabit videolar çekmenize yardımcı olmak için HIS Süper Elektronik Görüntü Stabilizasyonu teknolojisi ile birlikte geliyor.

Ön kamera modülü, 48MP büyüklüğünde süper şeffaf lens ve ayarlanabilir çift ön flaşlı 8MP lens ile donatıldı. Bu sayede 105 derece otomatik Ultra Geniş açı ile çekimler yapılabiliyor.

Amiral Gemisi İşlemci Gücü

CAMON 16 Premier’in Helio G90T yonga seti, çoklu görev, oyun, tarama, sörf ve eğlencenin aynı anda gerçekleşmesini sağlıyor. CAMON 16, performans söz konusu olduğunda çok güçlü bir ürün

Ürünün önemli bir özelliği, 33 W flaş şarj desteği ve 4500 mAh bir batarya barındırması. Bunun avantajı 30 dakikalık şarj ile çeşitli günlük güç ihtiyaçları karşılamak için hızlıca % 70 güce ulaşabilmesi.