İldiz: “Birazcık gecikmeyle lige çıkmış olacağız”

Ligin 31. haftasında sahasında Balıkesirspor ile 0-0 berabere kalan Denizlispor’da, Teknik Direktör Yücel İldiz gecikmeli de olsa zorlukları aşıp Süper Lig’e çıkacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Abalı Denizlispor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, alınan sonuçla Süper Lig’e çıkma durumlarının biraz geciktiğini ifade ederek, “Bugün kazanıp Süper Lig’in kapısından içeri girmek istiyorduk. Oyuna biraz tedirgin başladık, rakibimiz de önde bastırmaya çalıştı. İlk yarının ilk 15 dakikasında bir iki tane şut falan da attılar. Sonrasında ilk yarının son 25 dakikası ve ikinci yarının hemen hemen hepsi rakip ceza sahası içerisinde geçti diyebileceğimiz bir müsabakayı maalesef berabere bitirdik. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde tüm olanaklarımızı kullanmaya çalıştık ama her şeyi yaptık golü bulamadık. Oyuncularım çok istedi ama golü bulamadı. Üzgünüz ama Hatayspor ile aramızda 5 puan fark var, ligin bitmesine de az bir süre kaldı. Sadece biraz geciktirmiş olduk. Bu güne kadar bütün zorlukları aşarak geldik, bu zorlukları da aşıp birazcık gecikmeyle lige çıkmış olacağız” dedi.