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İlçe Ülkü Ocağı'nda falaka iddiası! Suç duyurusunda bulundu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından davet edildiği Korkuteli Ülkü Ocağı'nda falakaya yatırıldığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu.

06 Ocak 2019 Pazar 14:39
İlçe Ülkü Ocağı'nda falaka iddiası! Suç duyurusunda bulundu

Antalya'da Mehmet Buğra B. (18), arkadaşı Emin Y. ve yanındakilerin kendisine Ülkü Ocakları binasında falaka yöntemiyle şiddet uyguladığını iddia ederek, savcılığa şikayette bulundu.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde oturan Mehmet Buğra B., 1 Ocak’ta akşam saatlerinde arkadaşı Emin Y. (18) tarafından ‘toplantı var’ denilerek üyesi olduğu Korkuteli Ülkü Ocakları binasına çağırıldığını söyledi. Mehmet Buğra B., burada, Emin Y.’nin kendisine otomobille kentte çok gezdiğini söylediğini ve kendisine selam vermediğini iddia ettiğini aktardı.

'Beyzbol sopalarıyla vurdular'

Bu nedenle Emin Y.’nin kendisini azarladığını kaydeden Mehmet Buğra B., “Emin Y.’nin talimatıyla yanındakiler falaka düzenini kurdu. Sonra beyzbol sopasıyla defalarca ayak tabanlarıma vurdu. Yanında başkaları olduğu için karşılık veremedim. Ardından da oradan ayrıldım” dedi.

Durumu babası Bayram B.’ye anlattığını belirten Mehmet Buğra B., darp raporu aldığını, polise şikayette, savcılığa da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Emin Y. ise falaka iddialarının doğru olmadığını, ancak kavga ettiklerini belirtti. Mehmet Buğra B.’nin kendisini darp ettiğini ileri süren Emin Y., Mehmet Buğra B.’nin babası Bayram B.’nin de kendisini tehdit ettiğini, hakkında polise şikayette bulunduğunu söyledi.

‘Arkadaşlar arasındaki bir kavga’

Korkuteli Ülkü Ocakları Başkanı Alper Kaan Yurt ise, “Olaya karışan taraflar çok yakın arkadaş. Aralarındaki bir anlaşmazlık nedeniyle kavga etmişler. İki tarafla da görüştük ve barıştırdık. Kesinlikle kabul etmediğimiz bir olay. Arkadaşlar arasındaki bir kavga” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 14:39
  1. Antalya
  2. Korkuteli
  3. Ülkü Ocakları
  4. Korkuteli Ülkü Ocakları
  5. falaka iddiası
  6. Suç duyurusu
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