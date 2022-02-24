İlber Ortaylı'dan Putin'e Osmanlı cevabı

Rusya Devlet Başkanı Putin önceki günkü konuşmasında, 18. yüzyılda Karadeniz'de Ukrayna'yı Osmanlı'ya karşı koruduklarını söylemişti. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, katıldığı yayında Putin'in sözlerini değerlendirdi.

'Putin tarihi kötü kullanıyor'

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Putin'in sözlerini CNN Türk ekranlarında katıldığı programda değerlendirdi. Putin'in tarihi kötü kullandığını belirten Ortaylı, "Politikacılar umumiyetle tarih bilmez. Putin de tarihi kötü kullanıyor. Orası Osmanlı'nın Karadeniz eyaletiydi. Sultan Fatih, orayı Türk gölü yapmak için çok uğraştı, başardı da. Şimdi bunlar da Karadeniz'i Rus gölü yapmak istiyor kendilerince. Rusların hiçbir zaman iyi bir deniz bağlantısı, çıkışı olmadı. Hep hayalleriydi. Büyük Petro'dan sonra inmeye başladılar Karadeniz'e. 18. yüzyılda çok savaştık orada" diye konuştu.

'Devir aynı değil, bunu unutmamalı'

Putin'in geçmişle bugünü iyi karşılaştırması gerektiğini belirten Ortaylı, "Karadeniz hiçbir zaman Rus gölü olmadı. Paylaşmayı bilmek lazım. Politikacıların nutukları komiktir. Putin gibi zeki, bilgili olduğuna şüphemiz olmayan biri bile bunu yapabiliyor. Kendini çarlara benzetiyor da olabilir. 'Büyük Petro' gibi olmayı da düşünüyor olabilir. Ama dünya aynı dünya değil, devir aynı devir değil. Bunu unutmamalı" ifadelerini kullandı.