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Aktüel

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 19:33:09 -
İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Döngeloğlu'nun Başakşehir Devlet Hastanesinden alınan naaşı, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'ne getirildi.

Burada, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş ve Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çok sayıda ilçe belediye başkanı ile sınırlı sayıda sevenlerinin katıldığı cenaze namazı kılındı.

Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Döngelöoğlu'nun cenazesi 15 Temmuz Şehitliği'ne defnedildi.

Döngeloğlu'nun yakın dostu olan eski milletvekili Harun Karaca, defin işleminin ardından cenazeye katılanlara kısa bir taziye konuşması yaptı.

Karaca, Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiğine dair iddiaların doğru olmadığını, Kovid-19 teşhisiyle tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

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