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Gündem İlahiyatçı Demir: CHP'nin içinde bile şeriat isteyenler var
Gündem

İlahiyatçı Demir: CHP'nin içinde bile şeriat isteyenler var

Canlı yayında Türkiye'deki muhafazakarlığın tartışıldığı programda, ilahiyatçı-analist Prof. Dr. Hilmi Demir Türkiye'de şeriat isteyenler arasında CHP'ye oy verenlerin de olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 06:00:00 -

Habertürk'te Afşin Yurdakul'un sunduğu HT 360 Gece programında muhafazakarlık kavramı ele alındı. BAÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı, ilahiyatçı-analist Prof. Dr. Hilmi Demir ve siyaset bilimci Prof. Dr. Ali Çarkoğlu'nun katıldığı programda, kültürel, inançsal, etnik ve sosyo-ekonomik olarak toplumun muhafazakarlık anlayışı anket sonuçlarıyla tartışıldı.

Programda "şeriat" tanımının da vatandaşlara sorulduğu anketler hakkında bilgi veren ilahiyatçı ve analist Prof. Dr. Hilmi Demir, 3 yıldır tekrarladıkları anketlerde şeriata dayalı yönetimi savunan kitlenin, toplumun yaklaşık yüzde 18'ini geçmediğini, dolayısıyla muhafazakar kesimin de çoğunluğunun şeriat istemediğini söyledi.

"CHP'nin içinde bile şeriat isteyenler var"

Demir, açıklamasını da şu gerekçelerle detaylandırdı:

Parti dağılımına göre, CHP'nin içinde bile şeriat isteyenler var. Şu anlamda; hukuk işlemiyor, belki şeriat gelse daha iyi olacak.. Şeriatın kestiği parmak acımaz algısı var toplumda. Çok dindar olup da CHP'ye oy veren insanlar var. Karadeniz bölgesinde görürsünüz. CHP'nin kitlesi, tamamen dindar olmayan bir kitle değil. Bu sosyoloji, çok farklı şekilde dağılıyor.

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Yorumlar

Bay demir

 git chp de ne arasin gerici şeriatci 
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Fehmi

Tabi Müslüman var, Niye CHP seçmeni içinde Müslüman yok mu? CHP içinde muhafazakar Müslümanlar çok. Olmasa CHP nın oyları yüzde onun altına düşer. CHP muhafazakar ve Müslümanlara hizmet etmediği için iktidar olamıyor. Allah ıslah etsin diyelim.
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