İlaca lüzum yok ki..

Bazen ihtiyacınız olan tek şey elinizdekileri düzgün şekilde değerlendirerek derdinize kendinizin çözüm bulmasıdır. Birçok ev yapımı yani alternatif tıp olarak adlandırılan sağlıklı çözümler hastalığınız ya da rahatsızlığınızda size yardımcı olabiliyor.

Bunlardan en doğal olanlarını ve en çabuk çözüm olanlarını seçtik. Listede sekiz adet yararlı yöntem var. Hepsi son derece doğal ve çok çaba sarf ettirmiyor. Bazılarını muhtemelen biliyorsunuzdur. Ancak bazılarını hiç duymamış olabilirsiniz.

Yanıklar için siyah çay

Havalar ısınmaya başladıktan sonra hemen hemen herkes gibi özellikle çocuklar güneşlenmek için sahillere gidiyor. Büyük bir kısmı da maalesef gereğinden fazla yanıyor. Sırtı yanıp da kıvranan çocuklar ve ne yapacağını bilemeyen anneler, eğer böyle bir durum meydana gelirse yapmanız gereken şey sallama siyah çay kullanmak. Sallama çayı ılık halde demleyin ve sallama çayı poşetiyle yanıp yere damlatın. Siyah çayda bulunan tannik asit yanıkları iyileştirmede çok iyidir.

Sivrisinek ve Arı sokmaları için kabartma tozu veya karbonat



Acı veren arı sokmaları ve sivrisinek ısırıkları gününüzü mahvedebilir. Bir sürü ilaç yerine su ile karıştırılmış kabartma tozu kâfidir. Bu karışıma peçete bandırarak arının soktuğu veya sivrisineğin ısırdığı yere uygulayın. Hemen iyileşeceksiniz. Ayrıca kabartma tozu yerine karbonat da kullanabilirsiniz.

Boğaz ağrısı için elma sirkesi

Boğazınız ağrıdığında hâlâ pahalı ilaçlar mı alıyorsunuz? Artık onlara gerek yok. Çözümü gayet basit. Yarım su bardağı su ile elma sirkesini karıştırın. Bir saat içinde birkaç kez gargara yapın. Boğazınızdaki bakteriler yok olacaktır. İşte bu kadar basit! Sirke hayret verici diyebiliriz ki, en değerli ilâçtır.

Uyku sersemliği için nane koklayın

Yorgunsunuz ve kendinize gelemediniz. Hemen aç karnına birkaç bardak kahve içmeyin. Çözümü gayet basit. Tek yapmanız gereken taze naneyi koklamak. Aromaterapi tedavisinde insanları uyandırmak için kullanılan bu yöntem ile güne aşırı zinde başlayabilirsiniz. Üstelik tamamen doğal! Nereden mi bulacaksınız taze naneyi?. Nane isteğiniz saksıda istediğiniz kadar yetişir!

Yaralar için çam balı

İçerisindeki laktik asit sayesinde balın iyileştirici etkisinin olduğunu ispatlanmıştır. Bal yemek yaraların iyileşmesini hızlandırır. Çam balı bakterilere karşı daha etkili olduğundan önceliğiniz çam balı olmalıdır.

Siğiller için selobant

Selobantlar, siğilleri önce gerdirir sonra da yok olmalarına yardımcı olur. Eğer siğiliniz 6 günlük veya daha uzun süredir varsa, siğillerin üzerindeki ölü deriyi çıkarana kadar selobantı yapıştırıp çekin. Kolay ve pratik.

Yorgun ayaklar için ağız gargarası

Bütün gün ayakta durmak ayaklarınızı çok yorar. Bildiğiniz gibi ayağınızın sağlıksız olması hemen hemen her hastalığa davetiye çıkartır. Ayaklarınızı eski halinde döndürmek için ağız gargaralarından alın ve leğenin için döküp burada ayaklarınızı dinlendirin. Bu işin "paralı" yanı. Parasız yanı ise karbonatlı ve elma sirkeli suya ayaklarınızı sokmak. İsterseniz, litresi 160 kuruş olan elma sirkesinden bir çay bardağını ayağınızı sokacağınız leğendeki suya dökün, yeter. Aynı zamanda ayağınızdaki bakteriler hemen yok olacaktır. Hele karbonat sirke karışımı mikropları kökünden kazır.

O karışımla her gün sabah akşam ağız gargarası yapıp dişlerinizi fırçalamanızın yeterli olduğunu sık sık hatırlattığımızı unutmayın. Diş macunundaki zehirli kimyasallara gerek yok. Adamlar zaten macunun üzerindeki yazıda itiraf ediyorlar!