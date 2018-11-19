İlaç gibi öğütler



DUYGULARINI ANLATMALISIN

Saklanan veya baskılanan heyecan ve duygular; gastrit, ülser, bel fıtığı, bel ağrıları gibi hastalıklara yol açar.

Zamanla, duyguların bastırılması kansere dönüşür.

Öyleyse, sırlarımızı, hatalarımızı birileriyle paylaşmalıyız!

Diyalog, konuşma, kelime çok güçlü birer ilaç ve mükemmel birer terapidir!

KARAR VERMELİSİN

Kararsız kişi güvensiz, endişe ve ıstırap içinde olur.

Kararsızlık, sorunları, endişeleri ve çatışmaları çoğaltır.

İnsanlık tarihi kararlardan oluşur.

Karar vermek, diğerlerinin kazanması için vazgeçmeyi ve avantajları kaybetmeyi kesinlikle bilmektir.

Kararsız kişiler mide rahatsızlığı, sinir hastalıkları ve cilt sorunlarının kurbanıdırlar.

OLDUĞUNDAN FARKLI YAŞAMAMALISIN

Gerçeği saklayan, rol yapan, her zaman mutlu olduğu görüntüsü veren, mükemmel görünmek isteyen kişi tonlarca ağırlığı biriktirmektedir.

Aldatıcı görünerek yaşamak kadar sağlık için kötü bir şey yoktur. Sonları ilaç, hastane ve acıdır.

KABULLENMELİSİN

Reddedicilik ve kendine saygı eksikliği, kendimizi kendimize yabancılaştırır.

Kendimizle barışık olmak sağlıklı yaşamın anahtarıdır. Bunu kabul etmeyenler kıskanç, taklitçi, aşırı rekabetçi ve yıkıcı olurlar.

Haset etme. Haset beyni kemirir, bedene sağlıklı komuta edemez duruma düşürür.

Eleştirileri kabullen. Kızıp öfkelenme. Eleştirene düşman kesilme, anlamaya çalış. Bu bilgelik, akıllılık ve terapidir.

ÇÖZÜMLER BULMALISIN

Olumsuz kişiler çözüm bulamazlar ve sorunları büyütürler. Üzülmeyi, dedikoduyu ve kötümserliği tercih ederler.

Karanlığı kovmak için kibrit yakmalı. Arı ufacıktır fakat var olan en tatlı şeylerden birisini üretir.

Biz ne düşünüyorsak oyuz.

Olumsuz düşünce, hastalığa dönüşen negatif enerji üretir.

GÜVENMELİSİN

Güvenmeyen kişi iletişim kuramaz, açık değildir, derin ve sağlam ilişkiler geliştiremez, gerçek arkadaşlıkları nasıl kurabileceğini bilemez. Güven olmadan, bir ilişki de olamaz.

Güvenmeyene, güvenilmez.

HAYATI ÜZGÜN YAŞAMAMALISIN

Mizah, nükte tatlı şaka.. Gül, gülümse..

Huzur. Mutluluk. Bunlar sağlığa güç verir ve ömre ömür katar.



İbadetle kendine huzurlu vakit ayır.

Dua ile hem kendini ve hem de sevdiklerini Rabbinin korumasına al.

MUTLULUK SAĞLIKTIR

Hayatı yaşanır yanlarıyla, sevinçleriyle hatırlayıp yaşa, mutlu ol.

Mutlu kişi yaşadığı çevresini geliştirir. “İyi mizah bizi doktorun elinden korur”.

Mutluluk sağlık ve terapidir.