İlaç alırken bunlara mutlaka dikkat edin!

Mesela antibiyotikler

Antibiyotik ilaçları asitli meyve suları ve karbonatlı içeceklerle almamız antibiyotiğin etkisini azaltır. Antibiyotiğin greyfurtla birlikte alınması büyük sakıncalar doğurabiliyor. Ayrıca süt de antibiyotiğin etkisini azaltan içeceklerden.



Antibiyotikleri asitli meyve suları ile, aspirini C vitamini içeren içeceklerle,

Alerjik etkisi olan ilaçları süt veya yoğurt ile almak vücutta ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Uzmanların bu konudaki uyarılarını şu şekilde sıralayabiliriz.



Aspirini C vitamini ile takviye etmek için portakal suyu ile birlikte almak mide kanamasına yol açabilir.

Depresyon ilaçlarındaki büyük tehlike

Alerji için kullandığımız ilaçları, süt veya yoğurt ile birlikte almak sağlığımız açısından tehlikeli olabilir.

Depresyona karşı kullandığımız ilaçlarla patlıcan, yoğurt ve kuru üzümün birlikte alınması sağlığımız açısından büyük tehlikeler doğurabilir.

Yüksek tansiyon için kullanılan ilaçlar ile sodyumlu yiyecekler asla birlikte alınmamalıdır.

İlaçların sadece oda sıcaklığında saklanmasına ve su ile alınmasına dikkat etmek gerekiyor.

Sıcak sıvı ile alırsanız hapı yutarsınız!

Sıvı olmaksızın yutulan haplar bölgesel rahatsızlıklara yol açabilir, özellikle de aspirin mide duvarlarını etkileyebilir hatta mide kanamasına sebebiyet verebilir.

Sıcak içeceklerle alınan ilaçlar ise, koruyucu tabakayı çok çabuk eriteceğinden, bir anda aşırı doza maruz bırakabilir.

İlaç, meyve suyu, çay gibi içeceklerle değil, mutlaka su ile alınmalıdır. Doktorunuz reçeteyi yazarken mutlaka kullanacağınız ilacın hangi gıdalarla birlikte alınmaması gerektiğini sormanız, tedaviniz açısından büyük önem taşımaktadır.

Yan etkiler öldürebilir

Tedavilerde kullanılan birçok ilacın merkezî sinir sistemi üzerine toksik ve potansiyel yan etkileri vardır. Tedavi amacı ile alınan birçok ilacın % 4-8’inde ciddi psikolojik bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Hem hekim hem de hasta yönünden problem oluşturabilen bu yan etkiler basit rahatsızlıklar vermenin ötesinde doğrudan toksik etkileri veya intihar gibi ikinci derecedeki etkileri sonucu ölümcül olabilirler.

İlaçlara bağlı psikiyatrik yan etkilerle ilgili sistematik çalışma yoktur ancak çok sayıda vaka bildirilmiştir. ABD’de yapılan istatistiksel bir çalışma hastaneye yatırılan tüm hastaların %5’inin şikayetlerinin ilaç reaksiyonlarından kaynaklandığını, hastanede yatarak tedavi gören hastaların % 18-30’unda da ilaca bağlı yan etkileri sebebiyle tedavi uygulanması zorunda kalındığını ve değişik tedavi amaçlarıyla ilaç alanların %4-8’inde ciddi psikolojik bozuklukların ortaya çıktığını göstermektedir.

Dost ahbap ve konu komşu ile de hapı yutmayın!

Tedavi veya koruyucu anlamda verilen ilaçlara karşı görülen reaksiyonlar birkaç sebeple oluşur. Ya aşırı doz alınmıştır, ya vücut ilacı kabul edememiştir, ya anormal cevap vermiştir veya alerjik ve yüksek duyarlılık göstermiştir...

Bütün bunlar göz önüne alındığında kontrolsüz ve tavsiye ile ilaç kullanımlarının kişiyi ne kadar tehlikeli bir duruma soktuğu açıkça görülmektedir. Dost, ahbap, komşu tavsiyesi ile kesinlikle ilaç almamalı, hekim kontrolünde verildiği miktarda kullanılmalıdır.

Ayrıca ilaçların evde çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulunmasına özen gösterilmelidir.

10 milyar dolar harcıyoruz

Ülkemizde ilaca harcanan para Avrupa ülkelerinin iki katı. Sadece devletin ilaç için ödediği para 10 milyar dolar! Yapılan araştırmalar gereksiz ilaç kullanımının hastalığa dönüştüğünü ortaya koyuyor. Türkiye ilaç kullanımının en yaygın olduğu ülkelerin başında geliyor. AB ülkelerinde ilaç gideri tedavi harcamalarının yüzde 15’ini oluştururken, ülkemizde ise bu oran yüzde 30 civarında.

Bu durumun önüne geçmek için milyonlarca aileye gereksiz ilaç almanın, MR ve film çektirmenin zararını anlatmak gerekiyor. Sadece milyarları çarçur etmiyor, aynı zamanda MR ve film çektirerek radyasyona da maruz kalıyoruz.