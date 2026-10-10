İkindi namazına gelmeyen imamı cemaat aradı! Mezarlıkta ölü bulundu
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Mersin’in Tarsus ilçesinde ikindi namazını kıldırmak için camiye gelmeyen 51 yaşındaki imam Halil Kısa’yı merak eden cemaat, mezarlığa gitti.
Tarsus’ta mahalle imamının ikindi namazına gelmemesi üzerine başlayan arama acı haberle sonuçlandı.
Olay, ilçeye bağlı Alibeyli Mahallesi Yanıkdam mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, mahalle camisinde imam hatip olan Halil Kısa (51), ikindi namazı öncesinde evinden çıkarak mezarlığa gitti. İkindi saatlerinde imamın camiye namaz kıldırmaya gelmediğini gören cemaat evine gitti. Vatandaşlar, evdeki eşinden imamın mezarlığa gittiğini öğrendi. Bunun üzerine mezarlığa giden vatandaşlar, Kısa'yı kesilirken kırılan ağacın yanında hareketsiz yatarken buldu. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kısa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında imamın cansız bedeni otopsi için hastane morguna gönderildi.
İmamın kuru ağacı keserken kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.