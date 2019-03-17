İkinci yarının en başarısızı Akhisarspor





İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2-1 üstünlük kurduğu müsabakada Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan Akhisarspor, ikinci devrede topladığı 4 puanla en başarısız ekip konumunda bulunuyor.

Ligde son sıradan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor, dün konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen bulduğu 2 golle skoru 2-1'e taşıdı. Oyunun son bölümünde kalesinde iki gole engel olamayan yeşil-siyahlı ekip, rakibine 3-2 mağlup oldu.

Ligde 26. haftayı puansız kapatan Akhisarspor, 21 puanla son sırada bulunuyor. Ege temsilcisi, 28 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan ve bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek Bursaspor'un 7 puan gerisinde yer alıyor.





- Son 11 maçta 1 galibiyet





Son 11 haftada sadece 1 galibiyeti bulunan Akhisarspor, ikinci devrede çıktığı 9 maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Bu sezon daha önce Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Trabzonspor karşısında ilk golü bulmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlı ekip, dün de 2-1 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.





- Zorlu fikstür





Lige verilecek aranın ardından düşme hattındaki Göztepe'ye konuk olacak Akhisarspor, daha sonra bir sıra üzerinde bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yine deplasmanda karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı ekip ardından sırasıyla evinde Antalyaspor, deplasmanda Bursaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor, Kadıköy'de Fenerbahçe, evinde Kayserispor ve rakip sahada Atiker Konyaspor'la mücadele edecek.