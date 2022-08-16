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Otomotiv İkinci el araç satışında yeni dönem!
Otomotiv

İkinci el araç satışında yeni dönem!

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 00:27:00 -
İkinci el araç satışında yeni dönem!

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik şu şekilde:

MADDE 1-13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Pazarlama ve satış kısıtlaması"

GEÇİCİ MADDE 2-(1)Ikinci el kara taştı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık,bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2)İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fikra uygulanmaz."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

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Yorumlar

Emekli

Bizim milletin kolayı bulunmaz ,Galerici milleti bugün birini sevemedimi akşam oldumu Boy aynasının karşısına geçer kendi kendini sever.Şimdide yakın çevrelerinden vekaletname alıp araç alım satımı yapıyorlar.

Aziz Metin

Bu mükemmel bir şey, ha işte böyle isabetli icraatlar yapın da Millet rahat bir nefes alsın. Sıranın hal yasasına ve diğer kuru gıda yasalarına da gelmesi lazım. Üreticiyi direkt pazara dahil etmek lazım, veyahut da tek elden piyasaya sürülmesi lazım her türlü ürünün. Bir ürün ilk hasad edildiği üreticiden son tüketiciye kadar en azından 5 el değiştiriyor. Her şey çok dürüst bir şekilde dahi yürüse, kafadan yüzde 100 fiyatlanmış oluyor. Bir de buna tedarikçi ve komisyoncularının üç kâğıtçılıkları da eklense, bir yüzde 200 de oradan fiyatlanır, alın size yüzde 300 üretici ile tüketici arasında gelinen fiyat.
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