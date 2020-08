İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?

Dünya genelinde hakim olan koronavirüs salgını otomotiv sektörünüde etkiledi. Sıfır araçların üretimi büyük oranda durdu. Piyasalara sıfır araç giremeyince ikinci el piyasası oldukça hareketlendi. Peki ikinci el araç alırken nelere dikkat etmek gerekir?

1- Yağ Kaçakları

İkinci el araç alırken ilk bakılması gereken nokta araçta yağ kaçağının olup olmadığıdır. Yağ kaçakları sadece aracın motor kısmında olmayabilir, bunun yanında şanzımanda, diferansiyelde veya aks körüklerinde olabilir. Yağ sızıntısı olan araç varsa belki kısa vadede sıkıntı oluşturmayabilir ancak uzun vadede büyük oranda araç sahibinin başını ağrıtacaktır.

2- Egzoz Dumanı

Egzoz dumanı aracın motoru hakkında bilgi verebilir. Eğer aracın egzozundan sürekli olarak beyaz bir duman atıyorsa bu aracın yanma odasına su karşıtığı anlamına gelebilir. Egzoz dumanı kontrol edilirken normal bir sıcaklıkta olmasına dikkat edilmelidir. Yani kışın -15 derecede motor ilk çalıştırdığında çıkan dumna hakkında yorum yapmak çok yanıltıcı olabilir. Eğer egzoz gazının rengi mavi ise bu aracın yağ yaktığının bir göstergesi olabilir. Segmanlarda veya pistonlarda yağ kaçağı olabilir. Eğer egzoz dumanı siyah renkte ise bu kez yakıt karışımında veya enjektörlerde bir problem olabilir.

3- Genel Kontroller

Araç alırken motorun içine, tamponun arkasındaki kablolara, davlumbaz içindeki yerlere göz atmak gerekir. Bazan yapılan tamirlerde ucuza kaçmak için parça değişimi yerine bantlama, kelepçe atma veya zımbalama gibi yöntemlere gidilebiliyor. Genelde de far kabloları, motora giden kablolar, elektrik aksamına ait kablolar değiştirilmek yerine basit usullerle tamir edilmeye çalışılıyor. Özellikle bantlanmş kablolar varsa mutlaka araç sahibine iş açacağı bilinmelidir. Çünkü o bantlarnmış kablo ilerde mutlaka su alacak ve oksitlenme yapacaktır. Far kablosuna ait bir kablo, önemsizmiş gibi görülebilir ancak gece yolculuk yaparken bir anda far kaybı kişiye pahalıya mal olabilir. Birde bu tip araçlardan şu sonuçta çıkarılabilir ki; o da bu arabaya iyi bakılmamıştır. Basit tamirlerden kaçan kişilerin büyük bakımları veya tamirleride yarım olabileceği düşünülmelidir.

Kablo kontrolleri özellikle airbag işi içinde önemli olduğunu hatırda tutmakta fayda var. Bazı kazalı araçlarda airbagleri yarım yamalak tamir edip piyasaya sürüldüğüde görülmektedir. Bu durumlarla karşılaşmamak için kablolara çok dikkat edilmelidir.

4- Motor Yağı Kontrolü

Motor yağı kontrolüde aslında basit ama oldukça önemli bilgileri verebilmektedir. Motor yağ çubuğunu çekip çıkan yağın kıvamına bakılmalıdır. Eğer yağ çubunda gelen yağ katman halinde ise o yağın uzun zamandır değiştirilmediğini gösterir yani bakımsız bir arabadır. Bakımları yapılmayan araçlar yakın zamanda yeni alıcısı üzerinden masaflarını çıkaracaktır. Diğer bir yağ kontrolünde ise tağ dolum kapağını açıp kapağın içindeki contaya bakılmalıdır. Eğer burada kalınlaşmış veya rengi değişmiş bir yağ varsa motor soğutma suyunun motora karıştığını gösteren durumlardan bir tanesidir. Motor suyu motorun içine karışıyorsa alıcısının başına büyük işler açabilir.

5- Motordaki Kayış Sesleri

Araç çalışırken motor kaputu açılarak kayış seslerinin dinlenmesinde fayda vardır. Eğer düzgün tekrarlı bir şekilde ses geliyorda bu kayışın kendisinden gelebileceği gibi, kayışa bağlı parçalardan da geliyor olabilir. Kayış seslerinden bir şüpheniz varsa mutlaka bir ustaya göstermeden almayınız. Özellikle triger kayışından geliyorsa bunu ihmal etmeden değiştirmekte fayda var. Çünkü triger kayışında meydana gelecek bir kopma aracın motoruna büyük hasarlar verecektir.