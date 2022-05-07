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Aktüel İki yıl sonra bir ilk! Yeniden başladı
Aktüel

İki yıl sonra bir ilk! Yeniden başladı

Suudi Arabistan Havayolları Şirketi Saudia iki yıl aradan sonra İstanbul'a ilk seferini düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 16:42:00 -
İki yıl sonra bir ilk! Yeniden başladı

Salgın nedeniyle İstanbul seferlerine iki yıl ara veren Suudi Arabistan Havayolları Şirketi Saudia, Cidde seferiyle İstanbul uçuşlarını yeniden başlattı.

Cidde'den kalkan uçak, saat 14.45'te 130 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'na indi. Uçuşların yeniden başlaması dolayısıyla İstanbul Havalimanı yer hizmetleri görevlileri, Saudia uçuş personelini çiçeklerle karşıladı.

Saudia'nın İstanbul Havalimanı'ndan Riyad, Medine ve Cidde'ye de seferleri başladı.

Şirketin Cidde ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak. Riyad uçuşları ise salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere, haftanın 3 günü karşılıklı olarak gerçekleşecek.

 

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