İki ülke arasındaki baraj gerilimi tırmanıyor: Savaş sebebi!

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mavi Nil Nehri üzerinde Etiyopya'nın 100'den fazla yeni barajı içeren yeni projesini şiddetle kınadıklarını, Mısır için hayati bir tehdit ve savaş sebebi olarak gördüklerini belirtti.

Etiyopya'nın inşa ettiği Rönesans Barajı uzun süredir bölgede gerilimi artıran temel etken konumunda.

Nüfusu 100 milyonu aşan Mısır'ın tatlı su kaynağının yüzde 95'inin Nil Nehri'ne bağlı olduğu belirtiliyor. Nil Nehri'ni besleyen Mavi Nil ve Beyaz Nil Nehirleri Sudan'ın başkenti Hartum'da birleşip tek nehir olarak Mısır'a ulaşıyor.

Mavi Nil Nehri'nin kaynağı olan Etiyopya'nın son dönemde bu nehir üzerindeki projelerinin Sudan üzerinden Mısır'a ulaşacak su miktarını azaltacak olması Mısır ve Sudan'ın sert tepkisini çekiyor.

Etiyopya Mavi Nil Nehri'ni kendi topraklarından çıktığı için dilediğince kullanabileceğini iddia ederken Mısır 20. yüzyıldaki anlaşmalar gereği Nil Nehri'nde asıl söz sahibinin Mısır olduğunu belirtiyor.

Etiyopya yeni projeler kapsamında Temmuz ayında ek olarak 13,5 milyar metreküp su depolayacağını açıklarken Mısır ve Sudan bu planla Mavi Nil Nehri'nin Sudan'a ulaşan suyunun çok düşmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek sert tepki gösteriyor.

Mısır, Sudan ve Etiyopya geçtiğimiz haftalarda uluslararası gözlemciler eşliğinde müzakerelerde bulunmuş ama neticeye varamamıştı.

Mısır ve Sudan Mavi Nil Nehri suyunun kendileri için hayati olduğunu sıklıkla vurgulayarak bu suyun kesilmesini veya ciddi oranlarda azaltılmasını Etiyopya'ya karşı savaş sebebi sayabileceklerini belirtiyorlar.