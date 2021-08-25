  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Atletico Madrid'den Cunha'ya 30 milyon Euro
BM'den Taliban açıklaması
Fransa’yı 4’üncü dalga vurdu! 65 yaş üstü kişilere üçüncü doz aşı önerisi yapıldı
Aktüel İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Aktüel

İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 22:30:00 -
İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Reşit Çakmakçı'nın kullandığı 57 DP 418 plakalı otomobil, Boyabat İtfaiyesi önündeki kavşakta, tali yoldan ana yola giren Ali Çelik idaresindeki 57 DP 299 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Müzeyyen Çakmakçı (59), Kamile Kılınç (69), Rukiye Çelik (67) ve Nisa Çelik (12) yaralandı.

Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay