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Aktüel İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 21:33:00 -
İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Kaza, Emek Mahallesi Çeşme Durağı mevkiinde meydana geldi. E.M.K. idaresindeki 78 AJ 163 plakalı otomobil, A.K. yönetimindeki 78 AAB 985 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte iki kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

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