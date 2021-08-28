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Aktüel İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 15:42:00 -
İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Mesudiye'den İstanbul'a giden İbrahim Yazkan idaresindeki 34 BE 9985 plakalı otomobil, Çampınar köyü mevkisinde karşı yönden gelen Murat Akman'ın (55) kullandığı 34 BST 47 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Akman ve eşi Melek Akman (55) ile diğer araçta bulunan Bediye (47), çocukları Kaan (22), Emre (27) ve Nisanur Yazkan (13) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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