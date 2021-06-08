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Aktüel İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 19:11:00 -
İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Abdullah Erden (19) idaresindeki 09 SD 038 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolu Akçırı mevkisinde, Durmuş Buyunduruk (41) yönetimindeki 46 EU 576 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve araçlardaki Resul Çiçek (20), Mehmet Ali Tatar (20) ve Yusuf Boyunduruk (62) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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