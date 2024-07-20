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Aktüel İki kız kardeş arka arkaya hayatını kaybetti!
Aktüel

İki kız kardeş arka arkaya hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 20:16:00 - 2024-07-20 20:22:42
İki kız kardeş arka arkaya hayatını kaybetti!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktörün devrildiği kazada Elif Argun’un (16) ardından kardeşi Esmanur Argun (15) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktörün devrildiği kazada Elif Argun’un (16) ardından kardeşi Esmanur Argun (15) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 13 Temmuz sabahı, kırsal Ormankadı Mahallesi Setboyu mevkisinde meydana geldi. Römorkunda mevsimlik işçileri taşıyan Ayten Sevim'in (35) kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Ayten Sevim, Elif ve Esmanur Argun kardeşler, Ö.A. (12) ve İ.A (31) yaralandı.

Elif Argun doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Elif Argun doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Esmanur Argun ise Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
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Yoğunbakımdaki Esmanur'u da kaybettik

Yoğun bakımda tedavisi süren Esmanur Argun da önceki gün yaşamını yitirdi. Esmanur Argun, ablası gibi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Ayten Sevim, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanarak, Yenişehir ilçesindeki Kadın Cezaevi’ne gönderildi.

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