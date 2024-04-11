İki kişinin ölümüne sebebiyet veren motosikletli teröriste ödül gibi ceza!
İstanbul Arnavutköy Pirinççi köyünde Murat Vermez yönetimindeki motosikleti arkadan taciz ederek sağından geçmeye çalışan Berkant Keskin, çarptığı 2 gencin ölümüne sebep olan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
İfadesinde "ben biraz şımarığım, şaka yapıyordum" diyen motorize trafik canavarına 8 yıl hapis cezası verildi.
Murat Vermez (23) ve arkadaşı Nazlıcan Yolcu'nun hayatını kaybettiği kazanın davası sonuçlandı. Sanığa 1/6 oranında indirim yapılarak 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
İstanbul Arnavutköy Pirinççi köyünde Murat Vermez yönetimindeki motosikleti arkadan taciz ederek sağından geçmeye çalışan Berkant Keskin, çarptığı 2 gencin ölümüne sebep olmuştu.