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Gündem İki kişinin ölümüne sebebiyet veren motosikletli teröriste ödül gibi ceza!
Gündem

İki kişinin ölümüne sebebiyet veren motosikletli teröriste ödül gibi ceza!

Yeniakit Publisher
2024-04-11 10:09:00 -

İstanbul Arnavutköy Pirinççi köyünde Murat Vermez yönetimindeki motosikleti arkadan taciz ederek sağından geçmeye çalışan Berkant Keskin, çarptığı 2 gencin ölümüne sebep olan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İfadesinde "ben biraz şımarığım, şaka yapıyordum" diyen motorize trafik canavarına 8 yıl hapis cezası verildi.

Murat Vermez (23) ve arkadaşı Nazlıcan Yolcu'nun hayatını kaybettiği kazanın davası sonuçlandı. Sanığa 1/6 oranında indirim yapılarak 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İstanbul Arnavutköy Pirinççi köyünde Murat Vermez yönetimindeki motosikleti arkadan taciz ederek sağından geçmeye çalışan Berkant Keskin, çarptığı 2 gencin ölümüne sebep olmuştu.

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Yorumlar

Vatan

Adalet bakanı sen ne iş yaparsın

hasel

Türkiyede cezalar yeterince caydırıcı değil.Adalet sistemi baştan düzeltilmeli,yenilenmeli.Suç işliyor,iyi hal vb den bakıyorsunuz haftasında dışarıda.Bu resmen yeni suç işlemeye teşviktir.Başka izahı olamaz.
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