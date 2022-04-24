İki günlük törenle başladı! Çanakkale Kara Savaşları 107 yaşında

Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır sınırlı sayıda katılımcı ile yapılan törenlere, salgının etkisinin iyice azalmasının ardından yurt içi ve dışından geniş katılım sağlanacak. Bölgedeki ziyaretçi artarken özellikle Şehitler Abidesi'ne gelenler, dualarla ecdadı yâd ediyor. İki gün sürecek törenlerin ilk gününde Şehitler Abidesi, Fransız Mezarlığı ve İngilizlerin Cape Helles Anıtı'nda etkinlikler yapılacak. Günün sonunda ise 200 yıllık Bigalı Kalesi'nde iftar verilecek. Yarın ise sabah namazının ardından 57. Alay Vefa Yürüyüşü başlayacak. 5 kilometre gidilerek Conkbayırı'nda sona erecek yürüyüşün ardından anma törenine geçilecek. Aynı gün Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Töreni"nde, Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar, şafak vakti savaşta hayatını kaybeden atalarını anacak.