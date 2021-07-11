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Aktüel İki gündür haber alınamıyordu! Zihinsel engelli genç kız bulundu
Aktüel

İki gündür haber alınamıyordu! Zihinsel engelli genç kız bulundu

Kars'ın Digor ilçesinde iki gündür haber alınamayan zihinsel engelli genç kız, bir değirmendeki tahıl ambarında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 17:56:00 -
İki gündür haber alınamıyordu! Zihinsel engelli genç kız bulundu

Kars-Digor'da iki gündür haber alınamayan zihinsel engelli genç kız, bir değirmendeki tahıl ambarında bulundu.

İlçeye bağlı Hisarönü köyünde önceki gün evden ayrılan Ayşe Özvarış'tan (24) haber alamayan ailesi ve yakınları, jandarma ekiplerine haber verdi.

Köye gelen jandarma ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kayıp zihinsel engelli genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

Köy ve çevresindeki sulak alanları arayan AFAD ve jandarma ekipleri, öğleden sonra köy içinde yürüttükleri çalışmada Özvarış'ı eski bir değirmenin ambarında buldu.

Yaklaşık 2 metrelik ambardan çıkartılarak ilk müdahalesi yapılan Özvarış, Digor Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Özvarış, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

 

 

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