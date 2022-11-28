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Gündem İki grup arasında kavga: İhbara giden polis aracına kurşun isabet etti!
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İki grup arasında kavga: İhbara giden polis aracına kurşun isabet etti!

Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgaya giden polislerin aracına kurşun ve saçmalar isabet etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 03:29:00 -
İki grup arasında kavga: İhbara giden polis aracına kurşun isabet etti!

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İpekli Evler 52. Sokakta iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan tartışma sonucu A.E. bıçak darbeleriyle A.C.A. ise açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı çatışmanın arasında kaldı. Kavga sırasında tabanca ve tüfeklerden çıkan kurşun ve saçmalar olaya müdahale etmek için bölgeye giden polis otosuna geldi. Kurşun ve saçmaların isabet ettiği polis otosunun camı patlarken, şans eseri polisler olayı yara almadan atlattı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olaya karışan 12 kişi gözaltına alındı.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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