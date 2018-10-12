İki futbolcu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı!
Bakanlık çalışanına saldırdıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan Alexander Kokorin ile Pavel Mamaev tutuklandı.12 Ekim 2018 Cuma 12:36
Zenit'in golcüsü Alexander Kokorin ile Krasnodar forması giyen Pavel Mamaev, Rusya'da bakanlık çalışanıyla tartıştı. Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Denis Pak ile tartışan iki futbolcu, devamında Pak'a saldırdı.
Saldırının ardından iki futbolcu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kokorin ve Mamaev 8 aralık tarihine kadar tutuklu kalacak.
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