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Aktüel

İki evide aynı anda yandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kişiye ait iki ev aynı anda yandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:22:38 -
İki evide aynı anda yandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kişiye ait iki ev aynı anda yandı. Ev sahibi kundaklamadan şüphelenirken, jandarma incelemesi sürüyor.


Yangınlar, Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle ve Keremali yaylasındaki evlerde aynı anda çıktı. Edinilen bilgilere göre, A.H’ye ait Kuzuluk Orta Mahallede bulunan fındıklık içindeki barakada gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, baraka kullanılamaz duruma geldi. Bakara sahibinin Keremali Yaylası’nda bulunan evinde de aynı dakikalarda yangın çıktı. Ev sahibi kundaklamadan şüphelenirken, jandarma incelemesi sürüyor.

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