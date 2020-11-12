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Aktüel IKBY'den Irak Meclisinde kabul edilen borçlanma yasasındaki bütçe şartına tepki
Aktüel

IKBY'den Irak Meclisinde kabul edilen borçlanma yasasındaki bütçe şartına tepki

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:34:59 -
IKBY'den Irak Meclisinde kabul edilen borçlanma yasasındaki bütçe şartına tepki

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak Meclisinde onaylanan borçlanma yasası uyarınca, IKBY'nin Bağdat'tan aylık 320 milyar dinar (yaklaşık 266 milyon dolar) bütçe almak için petrol, sınır ve gümrük gelirlerini merkezi yönetime teslim etmesi gerektiği yönündeki karara tepki gösterdi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Meclisinin kabul ettiği borçlanma yasasıyla ilgili IKBY Başkanlığının resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

Barzani, söz konusu yasanın, herhangi bir ortaklık prensibi, denge, birlik olmaksızın ve IKBY milletvekillerinin şikayet ve önerilerine kulak vermeden geçirildiğini belirtti.

IKBY Başkanı, konuyla ilgili Irak Meclisindeki Kürt milletvekilleri ile IKBY Başkanı, Başbakanı ve Meclis Başkanı'nın gelecek günlerde bir toplantı yapacağını kaydetti.

IKBY Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Hemin Havrami de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef Irak Meclisi, Kürdistan Bölgesi'nin hak ve taleplerini dikkate almadan, bir kere daha ortaklık, uzlaşma ve dengeyi borç yasasının kabul edilmesini oylayarak ihlal etti." ifadelerini kullandı.

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ise partisinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, söz konusu yasanın IKBY hükümetine baskı amacı taşıdığını söyledi.

Barzani, Irak Meclisinde alınan kararla, "Kürt halkının sırtından hançerlendiği ve bütçenin bir tehdit kartı olarak kullanıldığını" ifade etti.

- IKBY, petrol geliri vermeden bütçe alamayacak

Irak Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, gece yarısı düzenlenen oturumda, memur maaşlarının ödenmesi amacıyla hükümetin sunduğu "Mali Borçlanma Yasası"nın onaylandığı belirtilmişti.

Kürt milletvekilleri ise Meclisteki oturumu boykot etmişti.

Onaylanan yasada IKBY'ye aylık 320 milyar Irak dinarı bütçe gönderilmesi şarta bağlandı. Buna göre, IKBY'nin Bağdat'tan aylık bütçesini alması için petrol, sınır ve gümrük gelirlerini Bağdat'a teslim etmesi gerekiyor.

IKBY'nin ihraç ettiği petrol gelirlerinden Bağdat'a teslim edeceği miktar ise Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından belirlenecek.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 17 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Bağdat'ın federal bütçeden IKBY'ye aylık 320 milyar Irak dinarı göndermeyi kabul ettiğini belirtmişti.


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