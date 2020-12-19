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Aktüel İİT, El-Ezher ve Arap ülkeleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Aktüel

İİT, El-Ezher ve Arap ülkeleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 19:36:09 -
İİT, El-Ezher ve Arap ülkeleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Mısır’daki El-Ezher Kurumu, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Mısır, Afganistan'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

İİT Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'daki saldırı şiddetle kınanarak, İİT'nin, sebepleri ne olursa olsun terörün her şekline karşı tutumunun sabit olduğu vurgulandı.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada da nefret dolu terör saldırısı kınanarak, "kurumun, merhamet nedir bilmeyen vahşi terörün kurbanlarının yanında" olduğu bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenini hedef alan saldırı şiddetle kınanarak, Katar'ın her türlü şiddet ve teröre karşı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Afganistan halkı ve hükümeti ile ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilendi.

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır Dışişleri Bakanlıklarından da yapılan benzer açıklamalarla söz konusu terör saldırısı şiddetle kınandı.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde dün Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

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