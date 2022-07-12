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Ekonomi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 15:12:00 -
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31.maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddelerine ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacak.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 85 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen) sınav sonuç belgesi, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacak.

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