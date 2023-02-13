  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İHH ekipleri 265 kişiyi enkazdan çıkardı
Aktüel

İHH ekipleri 265 kişiyi enkazdan çıkardı

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Ekipleri, depremin hemen ardından harekete geçti. İlk saatlerden itibaren yoğun çalışmalarda bulunan ekipler, şu ana kadar 265 kişiyi enkazdan kurtardı. 1447 kişiden oluşan 65 ekibin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 21:43:00 -

Depremin hemen ardından yardım çalışmaları için harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı, AFAD başta olmak üzere birçok STK ile koordineli şekilde yardım çalışmalarına devam ediyor. İHH, 1447 kişiden oluşan 65 arama kurtarma ekibi ve 2 arama kurtarma köpeği ile de depremin ilk saatlerinden itibaren arama kurtarma faaliyetlerinde bulunuyor.

Çalışmalar devam ediyor

Ekipler, kimi zaman kendi hayatlarını tehlikeye atarak enkaz altında kalan vatandaşları bulundukları yerden kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

İHH Arama Kurtarma Ekipleri’nin çalışmaları neticesinde şu ana kadar 265 kişi enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Ekiplerin çalışmaları farklı birçok noktada yoğun bir şekilde devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23