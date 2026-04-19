İHH, Diyarbakır’da ‘Sivil Toplumda Kadın’ paneli düzenledi

İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Birimi tarafından düzenlenen panel 2 oturumda gerçekleşti. Panel, alanında uzman akademisyenler, yazarlar ve saha tecrübesine sahip isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Panel öncesinde İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Av. Bülent Yıldırım ile İHH Kadın Birimi Başkanı Nazmiye Göltaşı selamlama konuşması yaptı. Panelde kadınların sivil toplumdaki varoluş süreçleri, insani yardım faaliyetlerindeki rolleri ve sahada karşılaşılan sorunlar, hem teorik hem de pratik yönleriyle değerlendirildi. Panel kapsamında ayrıca, dezavantajlı ve mağdur kadınlara yönelik yürütülen çalışmalar, sahadan elde edilen deneyimler ve çözüm önerileri ele alındı. Kadınların yalnızca mağdur değil aynı zamanda çözümün aktif bir öznesi olduğuna dikkat çekildi.

"Şiddet ve teşhirciliğe karşı eylemsellik süreci başlıyor"

Panelin açılışında konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Av. Bülent Yıldırım, vakfın tüm operasyonel süreçlerinde kadınların ön planda olduğunu belirtti. Kriz bölgelerindeki güvenlik risklerine dikkat çeken Av. Bülent Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Bir savaş veya afet bölgesine gittiğimizde ilk önceliğimiz kadın ve çocukları koruma altına almaktır. Çünkü yardıma gidenler kadar, kötü niyetli çeteler de orada pusuda bekliyor."

Konuşmasının devamında Av. Bülent Yıldırım, medya içeriklerindeki şiddet ve teşhircilikle mücadele için yeni bir platform kurulacağını müjdeledi. Çalıştay aşamasında olan bu projeyle; basın toplantıları, kanal görüşmeleri ve Meclis nezdinde girişimlerde bulunarak Türkiye’de ‘yanlış uzantılarla’ her türlü mücadelenin verileceğinin altını çizdi.

"Kadın, sadece destek veren değil strateji üretendir"

İHH Kadın Birimi Başkanı Nazmiye Göltaşı ise sivil toplumu "toplumun vicdanı" olarak tanımlayarak, kadının bu yapıdaki yerini şu sözlerle özetledi: İhya ve İnşa: Toplumun inşası aileyle, ailenin korunması ise kadınla mümkündür.

Stratejik Güç: Kadın, sadece yardım dağıtan değil; sahayı okuyan, kriz anında çözüm geliştiren ve strateji üreten bir iradedir.

Güven Köprüsü: Teorik bilginin sahada karşılık bulması gerekir. Kadın; yetim sofralarından afet bölgelerine kadar uzanan en hızlı ve samimi köprüdür.

123 ülkede 20 yıllık tecrübe

Gazeteci Yazar Cahide Hayrunnisa Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen oturumlarla devam eden panelde, İHH Kadın’ın 2004 yılından bu yana yürüttüğü faaliyetler ele alındı. Bugün itibarıyla 123 ülkede savaş, çatışma ve doğal afet bölgelerinde aktif rol alan kadın gönüllüler, toplumsal dönüşümün ve sürdürülebilir yardımın anahtarı olarak değerlendiriliyor.

Bu panel, sivil toplum kuruluşlarının sadece sahada değil, medya ve sosyal politika alanlarında da daha aktif bir denetim mekanizması kuracağının sinyallerini verdi.

Birinci oturum

Gazeteci Yazar Cahide Hayrunnisa Çiçek moderatörlüğünde gün boyu süren panelde, Doç. Dr. Gülşen İstek; Sivil Toplumda Kadınların Varoluş Süreçleri hakkında, Yazar/ Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Tezcan; İHH Kadın Çalışma Alanları hakkında, İHH Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Erdemci ise İHH Kadın Saha Deneyimleri hakkında ilk oturumda sunumlarını gerçekleştirdi.

İkinci oturum

Öğleden sonra yapılan ikinci oturumda ise, Dr. Serpil Pekdoğan Göztok; STK’da Kadınların Çalışma Alanlarının Genişletilmesi hakkında, İHH Kadın Teşkilatlanma Başkanı Dilan Vargün; Sahada Kadınların Karşılaştığı Sorunlar ile Çözüm Önerileri hakkında ve İHH Suriye Temsilciliği Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Zeki Tahiroğlu; Projeler hakkında sunumlarını gerçekleştirdi.

Programın sonunda kadınlarla alakalı fotoğraf sergisi ziyaret edildi ve katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.