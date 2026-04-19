Kartal, Samsun’a takıldı! Sahadan 2-1 mağlup ayrıldı
Kartal, Samsun'a takıldı! Sahadan 2-1 mağlup ayrıldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Samsunspor karşısında ağır bir darbe aldı. Şampiyonluk yarışından koptuktan sonra rotasını lig üçüncülüğüne çeviren siyah-beyazlılar, Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında dağıldı. İlk devresi 0-0 biten maçın 50. dakikasında Carlo Holse ve 56. dakikasında Tanguy Coulibaly’nin gollerine engel olamayan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Uzatmalarda Kristjan Asllani’nin penaltı golü skoru değiştirse de puan için yeterli olmadı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Samsun deplasmanında adeta soğuk duş aldı. İkinci yarıda 6 dakika içinde yediği gollerle sarsılan siyah-beyazlılar, Karadeniz’den eli boş döndü. Sergen Yalçın’ın kadro hamleleri mağlubiyeti engelleyemezken, üçüncülük yarışı veren Kartal hem puan hem de iki as oyuncusunu kaybetti.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'a Carlo Holse ve Tanguy Coulibaly'nin attığı gollerle 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+1. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında heyecan Samsun'da sürdü. Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenilerek sahadan puansız ayrıldı. Bu sezon şampiyonluk yarışından çok erken kopan Beşiktaş, üçüncülük iddiasını sürdürebilmek adına kritik bir maça çıktı. Siyah beyazlılar, Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda ilk devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda gol perdesini Carlo Holse açarken Tanguy Coulibaly farkı ikiye çıkardı. Mücadele 2-0 bitti. Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Carlo Holse ve 56. dakikada Tanguy Coulibaly kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+1. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş 55 puanda kaldı. Samsunspor ise puanını 42'ye yükseltti. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Samsunspor ise deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak.

CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt
Gündem

CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt

Skandalın boyutunu artıran en sarsıcı iddia ise bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik oldu. Tamar Tanrıyar, ele geçirilen görüntüler..
Terör devleti İsrail ateşkesi bozdu!
Dünya

Terör devleti İsrail ateşkesi bozdu!

İnsanlık adına hiçbir kuralı tanımayan terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Hizbullah mensuplarını hedef aldığını öne sürerek Lübnan'ın..
Tanju sevişmiş, şoförü izlemiş... Hayvandan bile aşağı!
Gündem

Tanju sevişmiş, şoförü izlemiş... Hayvandan bile aşağı!

Yolsuzluk rezaletiyle iyice semiren, halkın paralarıyla otel odalarında fuhuş ve uyuşturucu partilerine hız veren CHP’li yöneticiler mide bu..
Fransız askeri öldü, pısırık Macron bakın kimi suçladı
Dünya

Fransız askeri öldü, pısırık Macron bakın kimi suçladı

Bilindiği gibi İsrailli teröristler Lübnan'da sürekli BM güçlerini hedef alıyor. Son saldırıda 1 Fransız askeri öldü. Fransa Cumhurbaşkanı E..
Özgür Özel’den ihanet dolu sözler! ‘Bu iktidarı kim düşürmek isterse yanındayız’
Gündem

Özgür Özel’den ihanet dolu sözler! ‘Bu iktidarı kim düşürmek isterse yanındayız’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şirazesi iyice kaydı!.. Özgür Özel, ““Türkiye’de insanları bu iktidardan kurtaracak hangi lokomotif varsa, o..
İBB soytarılığı! Ali Karahasanoğlu’ndan İBB’ye "Yerebatan" tepkisi
Gündem

İBB soytarılığı! Ali Karahasanoğlu’ndan İBB’ye "Yerebatan" tepkisi

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yerebatan Sarnıcı giriş ücretinin 1..
