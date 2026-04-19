Kartal, Samsun’a takıldı! Sahadan 2-1 mağlup ayrıldı
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Samsunspor karşısında ağır bir darbe aldı. Şampiyonluk yarışından koptuktan sonra rotasını lig üçüncülüğüne çeviren siyah-beyazlılar, Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında dağıldı. İlk devresi 0-0 biten maçın 50. dakikasında Carlo Holse ve 56. dakikasında Tanguy Coulibaly’nin gollerine engel olamayan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Uzatmalarda Kristjan Asllani’nin penaltı golü skoru değiştirse de puan için yeterli olmadı.