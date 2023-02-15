İHH deprem bölgesinde yüzbinlerce kişiye destek ulaştırdı

Depremin ilk saatlerinden itibaren arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, 5 bin 453 arama kurtarma görevlisi ve acil yardım gönüllüsü ile çalışmalarına devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri şu ana kadar ölü ve yaralı olarak 2 bin 147 kişiyi enkazdan çıkardı. Acil yardım ekiplerinin çalışmaları kapsamında da gıda, barınma ve giyecek gibi birçok alanda deprem bölgelerine yardımlar ulaştırıldı.

1 milyon 115 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı

İHH tarafından deprem bölgelerine yönelik yapılan yardım çalışmaları şu şekilde:

-1 milyon 115 bin 721 adet sıcak yemek

-5 milyon 250 bin 427 adet ekmek

-511 adet yardım TIR’ı

-137 bin 79 adet battaniye

-1 milyon 250 bin 365 adet su

-50 bin 681 adet hijyen kiti

-203 bin 974 kıyafet

-10 bin 150 adet bebek maması

-61 bin 399 adet bebek bezi

-241 bin 738 adet gıda ve ikramlık

-24 bin 534 adet eşya

Destek olmak için

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın deprem bölgelerinde yaptığı yardım çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar DEPREM yazıp3072’ye SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “DEPREM” yazarak çalışmalara destek olabiliyor.