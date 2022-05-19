İHH, Azez'de yetim şenliği düzenledi

'Yetim gülerse dünya güler' sloganıyla yola çıkan Alanya İHH İnsani Yardım Derneği,yetim dayanışma günleri kapsamında Azez'de yaşayan bin 300 yetim çocuk ile şenlikte doyasıya eğlendi.

Atlı karınca, gondol, ahtapot, dönme dolap ve şişme oyun alanlarında eğlenen yetim çocuklara patlamışmısır, pamukşeker, dondurma ve yemek ikram edildi.

'Çocukların çocuk olduklarını hatırlatmak istedik'

Program hakkında açıklama yapan Alanya İHH başkanı Adan Yavuz, "Suriye'deki iç savaşta yetim kalan binlerce çocuk gülmeyi unutmuş durumda. Bizlerde hayırseverlerimizin destekleriyle yetim dayanışma günleri kapsamında Azez'de bir şenlik düzenledik. Çocukların çocuk olduklarını hatırlatmak istedik. Çünkü bu savaş ve yokluk ortamında küçük bedenlere büyük yükler yüklenmiş durumda. Bir günlüğüne de olsa çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü görmek bizlere de nasip oldu. Ayrıca şunu unutmamalıyız, önemli olan neye sahip olduğunuz değildir, önemli olan elinizdekileri kimlerle paylaştığınızdır. Bizler de elimizden geleni buradaki kardeşlerimizle paylaşıyoruz."

Programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.