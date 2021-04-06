İhanet bildirisine imza atan Türker Ertürk'ün o sözleri yeniden gündem oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli 104 amiral eskisi, gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden AK Parti hükümetini hedef alan darbe imalı skandal bir bildiri yayınladı.

Milli iradeyi hedef alıp hükümete aba altından sopa gösteren amiral bozuntularına yurdun dört bir yanından tepki yağarken bildiriye imza atanlar arasında yer alan emekli tuğamiral Türker Ertürk'ün geçmişte yaptığı bir açıklama yeniden gündem oldu.

Terör örgütü PKK/PYD'ye verdiği destekle bilinen Ertürk yaptığı skandal açıklamada AK Parti iktidarını devirememeleri halinde uluslararası girişimlerin yapılacağını iddia etmiş ve şunları söylemişti:

"Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerle bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak."

Darbe imalı ihanet bildirisine imza atanlar arasında yer alan Ertürk'ün bu sözleri kimlerin maşalığını yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi.