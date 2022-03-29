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Aktüel "İhaleye fesat karıştırma" operasyonu! Gözaltılar var
Aktüel

"İhaleye fesat karıştırma" operasyonu! Gözaltılar var

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 20 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 16:10:00 -
"İhaleye fesat karıştırma" operasyonu! Gözaltılar var

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Orman İşletme Müdürlüğünde bazı alanlardaki ihalelere fesat karıştırıldığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir kooperatif başkanı, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işletme müdürü ile 2 işletme şefinin de aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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