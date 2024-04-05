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Gündem İğrenç görüntüler! İşte Ekrem’in ‘ben de içiyorum’ dediği musluk suyu
Gündem

İğrenç görüntüler! İşte Ekrem’in ‘ben de içiyorum’ dediği musluk suyu

Yeniakit Publisher
2024-04-05 11:44:00 -

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun içtiğini söylediği musluk suyundaki pislik mide bulandırdı.

CHP’lilerde adeta ata sporu haline gelen yalan siyasetinin en son örneği İstanbul’da yaşandı. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kendisinin de içtiğini ileri sürdüğü ve temiz olduğunu savunduğu musluk suyundaki pislik mikroskop incelemesinde ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların yaklaşık 5 yıldır musluklarından akan pis suyu görmezden gelerek, evinde çeşme suyu içtiğini söyledi. Yanında yer alan pet şişe içerisindeki suyu yayın esnasında fark eden İmamoğlu, kıvırmaya çalışarak, “Yani oturup her gün musluktan su içmiyorum, öyle bir vaktim yok. Bak Hamidiye su içiyorum yanımda gezdiriyorum ama evde de içiyorum” dedi.

Mikroskop altında incelendi

İmamoğlu’nun, “Ben de içiyorum” dediği musluk suyu mikroskop altında incelendi. CHP’li başkanın sağlıklı olduğunu ileri sürdüğü musluğun içindeki pislikler, mikroplar ve bakteriler ağızları açık bıraktı.

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